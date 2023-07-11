Pertarungan Elon Musk vs Mark Zuckerberg, Siapa yang Menang?

JAKARTA - CEO Meta Mark Zuckerberg memberikan pukulan kepada Bos Tesla Elon Musk. Zuckerberg membuat aplikasi Threads, yang menjadi pesaing untuk Twitter milik Elon Musk.

Persaingan Elon Musk dan Mark Zuckerberg pun semakin memanas. Apalagi dengan kemunculan Threads.

Threads mencatat sudah lebih dari 30 juta pendaftaran aplikasinya dalam 24 jam. Termasuk segelintir miliarder, bintang pop dan politisi.

Tidak hanya itu, adanya Threads sangat membantu mendorong kekayaan bersih Zuckerberg. Hartanya pun naik sebesar USD1,2 miliar di minggu ini.

Meski bisnisnya disaingi Bos Meta, Elon Musk tetap orang terkaya di dunia. Dirinya bahkan merebut kembali posisinya sebagai orang paling kaya di muka bumi.

Harta Elon Musk naik setelah saham Tesla naik 5%. Jika disimpulkan, lonjakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Musk sebesar USD8,2 miliar. Demikian dikutip dari Forbes, Selasa (11/7/2023).

Bisa dibandingkan kini kekayaan Elon Musk mencapai USD246 miliar atau sekira Rp3.729 triliun dan Zuckerberg sebesar USD103 miliar atau setara Rp1.561 triliun.