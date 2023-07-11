Kecerdasan Buatan Diprediksi Jadi Sumber Penghasilan Baru, Berikut 2 Cara Memanfaatkannya

JAKARTA - Seorang Jutawan yang juga CEO RSE Ventures Matt Higgins mengungkapkan bahwa Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan akan menjadi sumber penghasilan di masa depan.

"AI akan menjadi pencipta kekayaan terbesar dalam sejarah karena kecerdasan buatan tidak peduli di mana Anda dilahirkan, apakah Anda punya uang, apakah Anda memiliki gelar PhD atau tidak," kata Higgins, dilansir dari CNBC.com, Selasa (11/7/2023).

“Ini akan menjadi penghalang dan mencegah orang untuk berkembang, dan mengejar impian mereka akan kebebasan ekonomi,” sambungnya.

Mungkin, lanjut Higgins, AI terlihat seperti prediksi mengingat keterbatasan alat AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney. Tetapi menurut laporan terbaru dari PwC, pasar AI diperkirakan akan tumbuh pesat dalam dekade mendatang.

Ini sudah bernilai hampir USD100 miliar dan diperkirakan akan berkontribusi USd15,7 triliun untuk ekonomi global pada 2030.

“Bukannya jika Anda tidak melakukannya sekarang, Bukan berarti Anda tidak akan pernah bisa. Sekarang adalah kesempatan terbesar bagi Anda untuk memanfaatkannya,” ujar Higgins.

Berikut ini cara untuk mulai menggunakan AI dalam menghasilkan uang, menurut para ahli:

1. Freelance Work (Pekerja Lepas)

Jika menikmati menulis, desain grafis, atau mengedit foto dan video, AI dapat membantu Anda menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keterampilan tersebut secara lebih efisien.

“Katakanlah Anda seorang mahasiswa seni liberal yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan sekolah, atau hanya ingin belajar sesuatu yang baru. Sekarang adalah waktu untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang AI,” kata Pendiri dan CEO AIandYou, Susan Gonzales.

Alat AI generatif saat ini sudah dapat membantu Anda menulis rencana bisnis atau membuat karya seni digital. Hal terpenting, yakni Anda harus mengoreksi dan memeriksa fakta setiap kata atau piksel yang dihasilkan oleh alat AI dan mengubah bahasa sehingga tidak terdengar seperti robot dan lebih kepada seperti Anda sendiri.