HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Gaji Pramugari Garuda Indonesia vs Pramugari Batik Air? Siapa yang Lebih Gede

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:22 WIB
Adu Gaji Pramugari Garuda Indonesia vs Pramugari Batik Air? Siapa yang Lebih Gede
Pramugari Garuda Indonesia (Foto: Instagram Garuda Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji pramugari Garuda Indonesia vs pramugari Batik Air? Siapa yang lebih gede. Pramugari jadi salah satu bidang pekerjaan yang diminati di Indonesia.

Selain itu, terdapat pandangan mengenai pekerjaan pramugari adalah pekerjaan yang bergengsi khususnya sebagai perempuan, cukup yakin bisa dipastikan hampir sebagian besar memiliki kerinduan untuk menjadi seorang pramugari.

Dengan adanya informasi mengenai gaji dari pramugari yang nilainya cukup tinggi, dan memiliki kesempatan untuk jalan-jalan kemana saja.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, besaran gaji seorang pramugari itu ditentukan oleh maskapai tempat Ia bekerja. Tidak hanya itu penentuan besaran gaji itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman kerja, lamanya bekerja, dan jabatan dalam perusahaan.

Sehingga setiap pramugari memiliki kemungkinan untuk punya besaran gaji yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Biasanya, pramugari di maskapai penerbangan yang lebih besar cenderung menerima gaji yang lebih tinggi.

Telusuri berita finance lainnya
