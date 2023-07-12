IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 6.800

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini Rabu (12/7/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.711 – 6.800.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG sudah berhasil menguat menembus resistance dan juga suppy zone-nya di level 6.754.

"Kini, level tersebut sudah ditembus, IHSG bisa melanjutkan penguatannya kembali," tulis William dalam analisisnya.

William meyakini bahwa selain aspek teknikal, ada juga bantuan katalis positif dari net buy investor asing walaupun tidak besar.

"Namun biasanya jika terlihat net buy investor asing maka “sambutan” dari investor lokal akan positif dan harga saham menguat karena adanya adu beli saham antara kedua pelaku pasar ini," kata dia.

Walaupun penguatan IHSG tidak didominasi sepenuhnya oleh saham-saham big caps, namun jika IHSG sudah berhasil menembus supply zone maka saham-saham big caps yang masih dalam kondisi tertinggal, masih bisa menjadi pilihan.