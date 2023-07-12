Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat di Tengah Optimisme Jelang Laporan Inflasi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:53 WIB
Wall Street Ditutup Menguat di Tengah Optimisme Jelang Laporan Inflasi AS
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup naik pada perdagangan Selasa (11/7/2023) waktu setempat, di tengah oleh optimisme menjelang laporan inflasi utama. Hal itu karena JPMorgan dan saham keuangan lainnya naik sebelum laba akhir pekan ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 317,02 poin, atau 0,93%, menjadi 34.261,42, S&P 500 (.SPX) naik 29,73 poin, atau 0,67%, menjadi 4.439,26 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 75,22 poin, atau 0,55%, menjadi 13.760,70.

Investor mencari petunjuk lebih lanjut tentang apakah tekanan harga mereda dan jika Federal Reserve mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunganya.

Data harga konsumen AS akan dirilis pada hari Rabu, sedangkan laporan harga produsen akan dirilis pada hari Kamis. Beberapa pejabat The Fed mengatakan minggu ini bank sentral kemungkinan perlu menaikkan suku lebih lanjut untuk mengekang inflasi tetapi akhir dari siklus pengetatan semakin dekat.

Saham JPMorgan Chase & Co (JPM.N) naik 1,6% setelah Jefferies meningkatkan saham menjadi "beli" menjelang hasil kuartalan bank yang akan dirilis pada hari Jumat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement