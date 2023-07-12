Wall Street Ditutup Menguat di Tengah Optimisme Jelang Laporan Inflasi AS

JAKARTA - Wall Street ditutup naik pada perdagangan Selasa (11/7/2023) waktu setempat, di tengah oleh optimisme menjelang laporan inflasi utama. Hal itu karena JPMorgan dan saham keuangan lainnya naik sebelum laba akhir pekan ini.
Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 317,02 poin, atau 0,93%, menjadi 34.261,42, S&P 500 (.SPX) naik 29,73 poin, atau 0,67%, menjadi 4.439,26 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 75,22 poin, atau 0,55%, menjadi 13.760,70.
Investor mencari petunjuk lebih lanjut tentang apakah tekanan harga mereda dan jika Federal Reserve mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunganya.
Data harga konsumen AS akan dirilis pada hari Rabu, sedangkan laporan harga produsen akan dirilis pada hari Kamis. Beberapa pejabat The Fed mengatakan minggu ini bank sentral kemungkinan perlu menaikkan suku lebih lanjut untuk mengekang inflasi tetapi akhir dari siklus pengetatan semakin dekat.
Saham JPMorgan Chase & Co (JPM.N) naik 1,6% setelah Jefferies meningkatkan saham menjadi "beli" menjelang hasil kuartalan bank yang akan dirilis pada hari Jumat.