Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke 6.803

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:07 WIB
MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke 6.803
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,98% ke 6,796 disertai dengan tingginya volume pembelian, penguatan IHSG juga mampu menembus resistance 6,772 dan berada di atas MA60.

MNC Sekuritas mengatakan, saat ini pergerakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6,803-6,841.

"Cermati area support 6,711, apabila IHSG break area tersebut, diperkirakan IHSG akan terkoreksi menuju 6,677-6,694," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (12/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,711, 6,652 dan resistance 6,820, 6,868.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135/ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179034/ihsg_ditutup_melemah-1cvk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178539/ihsg_ditutup_melemah-0Emv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.152
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178421/ihsg-FliI_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement