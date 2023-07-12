MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke 6.803

JAKARTA - MNC Sekuritas menyatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,98% ke 6,796 disertai dengan tingginya volume pembelian, penguatan IHSG juga mampu menembus resistance 6,772 dan berada di atas MA60.

MNC Sekuritas mengatakan, saat ini pergerakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6,803-6,841.

"Cermati area support 6,711, apabila IHSG break area tersebut, diperkirakan IHSG akan terkoreksi menuju 6,677-6,694," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (12/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,711, 6,652 dan resistance 6,820, 6,868.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.