IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.807

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,16% di 6.807,63 dan sempat menembus 6.813 pada perdagangan hari ini Rabu (12/7/2023). Hingga pukul 09:07 WIB, indeks komposit bergerak melemah 0,25% di 6.747,98.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 196 saham , 160 melemah dan 224 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp440,24 miliar dari net-volume 1,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,17% di 956,617, indeks JII melemah 0,02% di 557,63, indeks IDX30 tumbuh 0,15% di 496,227, dan indeks MNC36 melesat 0,11% di 365,027.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni bahan baku 0,14%, siklikal 0,02%, kesehatan 1,32%, keuangan 0,27%, properti 0,16%, teknologi 0,52%, infrastruktur 0,3%, transportasi 0,43%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,55%, industri 0,23%, dan non siklikal 0,22%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) naik 15,49% di Rp82, PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) tumbuh 9,92% di Rp133, dan PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) menguat 9,76% di Rp135.