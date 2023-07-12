Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hemat Listrik, Emiten Sarung Tangan (MARK) Pakai Energi Terbarukan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:01 WIB
Hemat Listrik, Emiten Sarung Tangan (MARK) Pakai Energi Terbarukan
Emiten MARK (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emiten produsen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) berencana untuk pemasangan panel surya. Rencana ini akan dilakukan di pabrik yang berlokasi di Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Presiden Direktur MARK Ridwan Goh mengatakan, instalasi panel surya ini jika telah terlaksana seluruhnya akan menjadi bentuk dukungan perseroan terkait program nol emisi karbon (zero emission), yang diperkirakan akan menurunkan emisi CO2 sampai 36 metric ton.

"Langkah strategis perseroan itu, untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung program pemerintah menyongsong era pajak karbon yang akan diterapkan pada tahun 2025," kata dia, Rabu (12/7/2023).

Perseroan mencatat, konsumsi energi MARK termasuk listrik dan gas menyumbang 12% dari total COGS, inovasi menggunakan energi baru dan terbarukan panel surya diharapkan bisa menghemat biaya listrik sekitar 5% per tahunnya.

Pemasang instalasi ini bekerja sama dengan PT Cahaya Power Indonesia akan di tergetkan selesai di awal kuartal tiga 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement