Hemat Listrik, Emiten Sarung Tangan (MARK) Pakai Energi Terbarukan

JAKARTA - Emiten produsen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) berencana untuk pemasangan panel surya. Rencana ini akan dilakukan di pabrik yang berlokasi di Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Presiden Direktur MARK Ridwan Goh mengatakan, instalasi panel surya ini jika telah terlaksana seluruhnya akan menjadi bentuk dukungan perseroan terkait program nol emisi karbon (zero emission), yang diperkirakan akan menurunkan emisi CO2 sampai 36 metric ton.

"Langkah strategis perseroan itu, untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung program pemerintah menyongsong era pajak karbon yang akan diterapkan pada tahun 2025," kata dia, Rabu (12/7/2023).

Perseroan mencatat, konsumsi energi MARK termasuk listrik dan gas menyumbang 12% dari total COGS, inovasi menggunakan energi baru dan terbarukan panel surya diharapkan bisa menghemat biaya listrik sekitar 5% per tahunnya.

Pemasang instalasi ini bekerja sama dengan PT Cahaya Power Indonesia akan di tergetkan selesai di awal kuartal tiga 2023.