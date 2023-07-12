Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pertamina International Shipping Bakal IPO, Kapan?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:18 WIB
Pertamina International Shipping Bakal IPO, Kapan?
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping buka suara soal bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Pertamina International Shipping Yoki Firnandi mengatakan, tengah bersiap untuk melakukan initial public offering (IPO) dalam 2-3 tahun mendatang.

 BACA JUGA:

"Ya IPO itu salah satu rencana kita, sedang kita matangkan bagaimana kita bisa siap untuk IPO. (Progres) sekarang ini bisa dikatakan kita sedang prepare bagaimana kita pada saat IPO ini siap. Jadi pada tahap bagaimana kita secara bisnis ini punya bertumbuh, punya perencanaan yang jelas, termasuk buka office dimana-mana," katanya ketika ditemui di ICE BSD, Tangerang, Rabu (12/7/2023).

Lebih lanjut, Yoki juga menjabarkan visi dari perusahaan yaiu menjadi leading company di kawasan Asia Tenggara untu bisnis shipping dan marine logistic.

"Kalau kita terjemahkan, leading itu banyak faktor baik dari sisi size, keberadaan, revenue, dari kinerja, dari kualitas operasional, cita-cita kita panjang. Masih banyak kalau mau menuju leading, banyak hal yang akan kita lakukan," tuturnya.

 BACA JUGA:

Namun demikian, Yoki belum menyebutkan proyeksi dana segar yang dapat diraup PIS dari aksi korporasi ini.

