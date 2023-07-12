IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Tembus ke 6.808

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 11,28 poin atau 0,17% ke level 6.808,20.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Rabu (12/7/2023), terdapat 260 saham menguat, 264 saham melemah dan 219 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,6 triliun dari 20,2 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,35% ke 958,311, indeks JII melemah 0,28% ke 556,165, indeks IDX30 menguat 0,39% ke 497,413 dan indeks MNC36 menguat 0,33% ke 365,822.

Indeks sektoral yang menguat adalah sektor non siklikal 0,08%, kesehatan 0,12%, keuangan 0,12%, properti 0,77%, teknologi 1,21%, infrastruktur 0,02%, transportasi 0,12%. Sedangkan yang melemah ada energi 1,11%, bahan baku 0,24%, industri 0,11%, siklikal 0,2%.

BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 25,00% di Rp310, PT WIR ASIA Tbk (WIRG) naik 20,47% di Rp153 dan PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) menguat 15,66% di Rp96.