MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering 2023 Bertema Menakar Gairah Pasar Modal di Tahun Politik

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan salah satu unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dibawah naungan MNC Group. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi, serta pelayanan terbaik bagi nasabah, MNC Sekuritas menggelar acara Investor Gathering yaitu Mid-Year Outlook 2023 pada Rabu (12/7/2023).

Gelaran acara hybrid ini diikuti oleh ± 170 nasabah terpilih MNC Sekuritas secara offline, dan disiarkan secara live streaming dari YouTube MNC Sekuritas. Acara tahun ini bertajuk “Menakar Gairah Pasar Modal di Tahun Politik” untuk mengamati berbagai peluang investasi yang menarik di pasar modal menjelang tahun politik 2024, serta membuka peluang bagi para investor untuk mendapatkan informasi terkait di bidang pasar modal Indonesia agar dapat menerapkan strategi investasi yang tepat.

Direktur Capital Market Afen menjelaskan, selama dua tahun terakhir, MNC Sekuritas bersama MNC Group telah sukses menggelar konferensi virtual MNC Group Investor Forum selama pandemi. Tahun ini ajang silahturahmi dan edukasi investor untuk pertama kalinya digelar MNC Sekuritas secara hybrid.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang yang bermanfaat bagi investor, sehingga investasinya dapat terus bertumbuh bersama MNC Sekuritas. Edukasi pasar modal seperti ini digelar secara rutin. YTD Juni 2023, kami sudah menggelar 432 kegiatan edukasi dengan total peserta lebih dari 30.000 orang. Kami juga berupaya menjangkau masyarakat luas melalui 141 point of sales di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Afen dalam keterangan resmi.

Adapun Investor Gathering 2023 ini menghadirkan 2 (dua) pembicara yaitu Advisor Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero dan Economist PT Bursa Efek Indonesia Adhel Rusd. Dalam pemaparannya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, Poltak memprediksi bahwa memasuki tahun politik, makroekonomi Indonesia cukup menarik dan tangguh pada periode 2023-2024. Hal ini menjadi modal kuat karena Indonesia sudah berpengalaman.