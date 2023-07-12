Uji Coba LRT Jabodebek Hari Ini, Berikut Aturan yang Harus Dipatuhi Masyarakat

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat dilakukan hari ini, Rabu (12/7/2023). Uji coba ini masyarakat hanya dikenakan tarif Rp1.

Uji coba tersebut dilakukan sebagai langkah pengoperasian LRT, juga sekaligus dilakukan uji coba terkait sistem pembayaran dan integrasi antarmoda di masing-masing stasiun yang dilewati.

Adapun uji coba operasional terbatas akan dilaksanakan pada pukul 08.00 hingga 12.30 WIB dengan jumlah 4 perjalanan KA per hari, yang akan melayani 3 lintas, yaitu lintas Cawang-Dukuh Atas, Cawang-Harjamukti dan Cawang-Jatimulya.

Dalam sehari, ditargetkan jumlah penumpang LRT maksimal 600 penumpang. Di mana masyarakat hanya dapat melakukan tap in di tiga Stasiun LRT Jabodebek yaitu di Stasiun Harjamukti, Jatimulya dan Dukuh Atas.

"Dalam 1 hari kita menyiapkan 4 perjalanan untuk soft launching artinya akan ada lebih kurang 600 masyarakat yang bisa ikut dalam perjalanan itu," katanya dikutip.