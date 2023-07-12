Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Naik Didorong Peningkatan Optimisme Pasar

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:21 WIB
Harga Minyak Dunia Naik Didorong Peningkatan Optimisme Pasar
Harga minyak dunia hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah berjangka mencatat kenaikan kuat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), didukung meningkatnya optimisme di pasar di tengah pelemahan dolar AS, harapan untuk permintaan yang lebih tinggi di negara berkembang dan pemotongan pasokan oleh eksportir minyak terbesar dunia.

Dikutip Antara, Rabu (12/7/2023) minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus terangkat 1,84 dolar AS atau 2,52%, menjadi menetap di 74,83 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September menguat 1,71 dolar AS atau 2,20%, menjadi ditutup pada 79,40 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Penyelesaian Brent adalah yang tertinggi sejak 28 April dan WTI sejak 1 Mei. Brent secara teknis berada di wilayah overbought untuk kedua kalinya dalam tiga hari.

"Penembusan tertinggi baru-baru ini dapat dilihat sebagai langkah bullish yang dapat memberi (Brent) momentum untuk menembus kembali di atas 80 dolar AS," kata Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA seperti dikutip Reuters. "Reli masih memiliki momentum pada tahap ini," tambahnya.

