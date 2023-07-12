Buktikan Komitmen ke Nasabah, MNC Life Bayarkan Klaim Rp118 Juta

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa milik MNC Group PT MNC Life Assurance (MNC Life), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, kembali menunjukan komitmennya dalam pembayaran klaim sebesar Rp118 juta kepada nasabahnya.

Hal ini diserahkan langsung oleh Regional Sales Head MNC Life, Erwansyah Antoro kepada ahli waris/keluarga nasabah di Medan.

“Sebagai perusahaan asuransi, kami ada untuk melayani masyarakat, menepati komitmen kami kepada nasabah dengan memberikan perlindungan serta jaminan finansial kepada keluarga atau ahli waris, bagi saya hal yang menjadi prioritas dalam industry asuransi adalah dengan bagaimana menepati janji atau komitmen kepada nasabah dan kami melakukannya,” jelas Erwansyah dalam keterangannya, Rabu (12/07/2023).

Nasabah dengan nama Sokhinaso Ndruru, meninggal dunia dengan rekam medis karena sakit.

MNC Life membayarkan klaim sebesar Rp118.803.260 diterima langsung oleh ahli waris Yustina Ndururu sesuai dengan manfaat tanggungan dari polis yang dimiliki.