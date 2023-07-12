Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buktikan Komitmen ke Nasabah, MNC Life Bayarkan Klaim Rp118 Juta

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:48 WIB
Buktikan Komitmen ke Nasabah, MNC Life Bayarkan Klaim Rp118 Juta
MNC Life (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa milik MNC Group PT MNC Life Assurance (MNC Life), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, kembali menunjukan komitmennya dalam pembayaran klaim sebesar Rp118 juta kepada nasabahnya.

Hal ini diserahkan langsung oleh Regional Sales Head MNC Life, Erwansyah Antoro kepada ahli waris/keluarga nasabah di Medan.

“Sebagai perusahaan asuransi, kami ada untuk melayani masyarakat, menepati komitmen kami kepada nasabah dengan memberikan perlindungan serta jaminan finansial kepada keluarga atau ahli waris, bagi saya hal yang menjadi prioritas dalam industry asuransi adalah dengan bagaimana menepati janji atau komitmen kepada nasabah dan kami melakukannya,” jelas Erwansyah dalam keterangannya, Rabu (12/07/2023).

Nasabah dengan nama Sokhinaso Ndruru, meninggal dunia dengan rekam medis karena sakit.

MNC Life membayarkan klaim sebesar Rp118.803.260 diterima langsung oleh ahli waris Yustina Ndururu sesuai dengan manfaat tanggungan dari polis yang dimiliki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement