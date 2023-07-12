Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ibu Elon Musk Tidur di Garasi saat Mengunjungi Putranya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:12 WIB
Ibu Elon Musk Tidur di Garasi saat Mengunjungi Putranya
Elon Musk. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ibu dari Elon Musk yakni Maye Musk (75), mengaku sering tidur di lantai atau garasi saat mengunjungi rumah putranya yang menjadi orang terkaya di dunia.

Pada wawancara dengan Time UK baru-baru ini, Maye Musk menyebut ketika dia mengunjungi putranya di Boca Chica, lokasi markas besar SpaceX di Texas dan situs peluncuran Starbase, dia biasanya tidur di lantai, sofa, atau garasi rumah Elon Musk yang seharga USD45.000.

Akan tetapi, Maye Musk mengaku tak keberatan harus tidur beralaskan selimut di lantai atau di garasi rumah Elon Musk, karena memahami lokasi rumah anaknya berdekatan dengan tempat peluncuran roket.

"Anda tidak dapat memiliki rumah mewah di dekat lokasi peluncuran roket," kata Maye Musk, seperti dikutip Time UK, Rabu (12/7/2023).

Dia mengungkapkan, hal yang sama juga dialami Kimbal dan Tosca Musk, dua saudara Elon Musk, saat mengunjungi saudara mereka.

Halaman:
1 2
