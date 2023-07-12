Ahok Bakal Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke Balikpapan, Ini Alasannya

JAKARTA - Pertamina berencana memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan adalah untuk berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain juga untuk pemerataan pembangunan.

“Presiden kan inginnya ada pemerataan pembangunan. Jadi kira-kira nanti Jakarta itu hanya kantor perwakilan. Nah yang mungkin yang harus pindah pertama itu PT Kilang Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi,” jelas Basuki, dikutip Antara, Rabu (12/7/2023).

Sebelumnya pada Senin (10/7/2023) sore Basuki bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Balai Kota.

Saat ini di Balikpapan Pertamina sudah memiliki sejumlah kantor. Dari industri hulu migas antara lain ada PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Dari industri hilir migas ada PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas (Pertagas), Pertamina Patra Niaga, hingga Pertamina Shipping.