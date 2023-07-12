Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungi Pasar di Bandung, Jokowi Cek Harga Daging Ayam Masih Rp40.000/Kg

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |10:13 WIB
Kunjungi Pasar di Bandung, Jokowi Cek Harga Daging Ayam Masih Rp40.000/Kg
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi tiba di Pasar Cihapit pada pukul 08:10 WIB. Orang nomor satu di Indonesia itu turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Terlihat juga unsur pemerintah dari Pemkot Bandung, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna bersama jajarannya. Jokowi sendiri disambut baik oleh para pedagang dan beberapa pengunjung pasar.

Dalam momen itu, terlihat beberapa pedagang dan pengunjung pasar mengajak Jokowi untuk selfie bersama. Setelah itu, Jokowi memberikan bantuan tunai langsung dan sembako dalam tote bag yang berisi beras, kue, minyak goreng.

Kemudian, Jokowi pun langsung mengecek beberapa lapak pedagang bersama Ridwan Kamil. Salah satu lapak yang didatangi yaitu penjual daging ayam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
