HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Eceran Makanan hingga Tembakau Meningkat pada Juni 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:07 WIB
Penjualan Eceran Makanan hingga Tembakau Meningkat pada Juni 2023
BI Catat Penjualan Eceran Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran secara tahunan meningkat pada Juni 2023. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2023 sebesar 223,2, atau tumbuh positif sebesar 8,0% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang terkontraksi 4,5% (yoy).

"Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pada bulan sebelumnya berada dalam fase kontraksi, serta Subkelompok Sandang yang melanjutkan tren pertumbuhan yang positif," ujar Erwin di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Secara bulanan, pertumbuhan penjualan eceran diprakirakan terkontraksi 0,1% (mtm), membaik dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,0% (mtm), didorong oleh perbaikan penjualan Subkelompok Sandang, serta peningkatan pada Kelompok Perlengkapan RT Lainnya, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sejalan dengan periode liburan sekolah, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan cuti bersama.

Pada Mei 2023, IPR tercatat sebesar 223,5 atau secara tahunan terkontraksi sebesar 4,5% (yoy). Penurunan kinerja penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya.

"Secara bulanan, penjualan eceran terkontraksi sebesar 8,0% (mtm). Penurunan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1444 H," terang Erwin.

