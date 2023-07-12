5 Fakta ke Danau Toba Lewat Jalan Tol, Berikut Rutenya

JAKARTA - Masyarakat yang mau berwisata ke Danau Toba bisa melalui Jalan Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi - Parapat, selain itu jalan tol akan terkoneksi dengan Pelabuhan Internasional Kuala tanjung dan Industrial Estate.

Akses inilah yang nantinya menuju pendistribusian logistik dari Medan ke kawasan industri sekitarnya hingga ke pelabuhan menjadi semakin lebih dekat. Salah satu ruas Tol Trans Sumatera tersebut selesai dibangun pada Juli 2023.

Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Seksi 1 sampai seksi 4 dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Okezone merangkum fakta-fakta terkait akses tol menuju Danau Toba, Rabu (12/7/2023):

1.Ke Danau Toba Lewat Tol

Pembangunan jalan tol sepanjang total 143,25 kilometer (Km) akan meningkatkan konektivitas di Sumatera Utara dan mempermudah wisatawan akses menuju Distinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

"Siapa nih yang sudah nggak sabar ingin mengunjungi Danau Toba? Nah, pada Juli 2023 nanti, jalan tol dari Medan menuju Danau Toba ini sudah bisa digunakan loh. Jadi semakin dekat dan mudah, kan?" tulis Instagram pupr_binamarga.

2. Progres Tol ke Danau Toba

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, pembangunan seksi 1 hingga 3 akan segera rampung. Yang mana tinggal pengerjaan MCB (Miniature Circuit Breaker), uard rail, penanganan jalan, gate, pekerjaan tebing, dan marka jalan.

3. Pembangunan Jalan Tol di Bagi Menjadi 6 Seksi

Perlu diketahui, pembangunan jalan Tol ini terbagi menjadi 6 seksi dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Seksi 1 sampai seksi 4 dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Seksi 2 dan seksi 3 dibangun oleh PT Waskita Karya, Seksi 1 dan Seksi 4 dibangun oleh PT Hutama Karya dan Seksi 5 serta Seksi 6 dibangun oleh pemerintah.