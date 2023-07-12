Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cisumdawu Rp18 Triliun Diresmikan, Menteri Basuki Minta Jusuf Hamka Segera Lakukan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:21 WIB
Tol Cisumdawu Rp18 Triliun Diresmikan, Menteri Basuki Minta Jusuf Hamka Segera Lakukan Ini
Menteri Basuki di Tol Cisumdawu. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan tugas khusus kepada pegelola Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), yakni PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Setelah diresmikan Presiden Jokowi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) diharapkan melakukan pengecekan akhsir sebelum beroperasi dengan tarif nantinya.

Adapun sebelum dikenakan tarif kepada para pengguna, tarif jalan tol Cisumdawu akan dibebaskan sekitar 2 hingga 3 minggu. Perkiraan tarif nantinya berkisar Rp1.275/km.

“Saya minta kepada BUJT untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan operasional. Lampu penerangan jalan sudah terpasang, tinggal membersihkan median. Seperti biasanya, kita bebaskan tarifnya selama 2-3 minggu setelah peresmian, baru kita operasikan,” jelas Menteri Basuki, Rabu (12/7/2023).

Diketahui juga bahwa bos dari CKJT adalah pengusaha jalan tol Jusuf Hamka.

Basuki mengatakan. pembangunan jalan tol Cisumdawu ini terbagi menjadi porsi APBN sepanjang 28,4 km (Seksi 1 dan Seksi 2), dan porsi investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) sepanjang 33,2 km (Seksi 3-6).

“Dari total nilai konstruksi sebesar Rp18,33 triliun, sebesar Rp9,26 triliun merupakan porsi investasi. Sedangkan Rp9,07 triliun berasal dari APBN sebagai bentuk dukungan Pemerintah. Dengan adanya porsi APBN mendekati 50%, hal ini dapat menekan tarif tol Cisumdawu,” jelas Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement