HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba LRT Jabodebek untuk Masyarakat Bukan Hari Ini, Cek Tanggal Barunya

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:47 WIB
Uji Coba LRT Jabodebek untuk Masyarakat Bukan Hari Ini, Cek Tanggal Barunya
Uji Coba LRT untuk Masyarakat Umum Dilakukan pada 27 Juni sampai 15 Agustus 2023. (Foto: Okezone.com/LRT)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerangkan soal uji coba terbatas LRT Jabodebek yang dilakukan hari ini. Uji coba saat ini untuk undangan terbatas dari Kementerian/Lembaga, jurnalis/media serta komunitas dan bukan untuk masyarakat umum.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, uji coba untuk masyarakat akan dilakukan pada 27 hingga 15 Agustus 2023. Adapun pada uji coba hari ini akan dilakukan sebanyak 22 perjalanan setiap harinya.

Sementara untuk 27 hingga 15 Agustus 2023 akan dilakukan 434 perjalan. Di mana 6 perjalan akan diperuntukkan untuk penumpang terbatas (masyarakat).

"Jadi tanggal 12-26 Juli itu akan ada 22 perjalanan setiap hari dan itu undangan untuk stakeholders terkait," kata Didiek di Stasiun LRT Dukuh Atas, Rabu (12/7/2023).

"Dan tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus akan ada 434 perjalanan setiap hari. Dan 6 perjalanan untuk angkutan penumpang terbatas," tambahnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
