Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngopi Bareng Jokowi dan Kang Emil, Erick Thohir: Ngobrol Tuh Gini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:55 WIB
<i>Ngopi</i> Bareng Jokowi dan Kang Emil, Erick Thohir: Ngobrol <i>Tuh Gini</i>
Menteri BUMN Erick Thohirngopi bersama Presiden Jokowi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagikan momen saat dirinya ngopi bareng Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil.

Kegiatan mengisi waktu luang itu tergambar dari sebuah foto yang dibagikan Erick di akun Instagramnya. Dari foto tersebut nampak Kepala Negara dan kedua pejabat itu menyantap kopi dan hidangan lainnya.

Namun, belum begitu jelas lokasi Jokowi, Erick Thohir, dan Kang Emil. "Ngobrol tuh gini, santai, berisi dan sambil ngopi," tulis Erick, dikutip Rabu (12/7/2023).

Kegiatan ini, setelah Kepala Negara meninjau langsung kegiatan dan fasilitas di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023) kemarin.

Dari peninjauan tersebut, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut mendampingi Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement