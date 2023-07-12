Ngopi Bareng Jokowi dan Kang Emil, Erick Thohir: Ngobrol Tuh Gini

Menteri BUMN Erick Thohirngopi bersama Presiden Jokowi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagikan momen saat dirinya ngopi bareng Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil.

Kegiatan mengisi waktu luang itu tergambar dari sebuah foto yang dibagikan Erick di akun Instagramnya. Dari foto tersebut nampak Kepala Negara dan kedua pejabat itu menyantap kopi dan hidangan lainnya.

Namun, belum begitu jelas lokasi Jokowi, Erick Thohir, dan Kang Emil. "Ngobrol tuh gini, santai, berisi dan sambil ngopi," tulis Erick, dikutip Rabu (12/7/2023).

Kegiatan ini, setelah Kepala Negara meninjau langsung kegiatan dan fasilitas di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023) kemarin.

Dari peninjauan tersebut, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut mendampingi Jokowi.