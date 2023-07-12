Harga Tiket LRT Jabodebek, Menhub: Rp20.000 hingga Rp25.000

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan besaran tarif LRT Jabodebek akan dipasang dengan harga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu untuk rute terjauh.

Meski begitu, Menhub mengatakan bahwa tarif tersebut masih akan menghitung besaran tarifnya sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia.

"Kalau denger-denger bocorannya, antara Rp20 ribu - Rp25 ribu. Tapi kita akan hitung. Tentu hitungan itu tidak asal. Buying to pay kita pertimbangkan, walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap mensubsidi," kata Menhub di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ditempat yang sama, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa tarif Rp25 ribu adalah tarif ternauh dari Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur hingga Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi.

"Attau dari Jakarta ke Cibubur, itu sekitar Rp20 ribu jatuhnya," katanya.