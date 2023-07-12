Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Project S TikTok Shop Ancam UMKM, Teten: Saya Tidak Benci Produk China!

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:04 WIB
Project S TikTok Shop Ancam UMKM, Teten: Saya Tidak Benci Produk China!
MenkopUKM Teten Masduki. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Revisi ini diperlukan agar bisnis UMKM tak terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop. Kecurigaan tentang Project S TikTok Shop ini pertama kali mencuat di Inggris. Project S TikTok Shop ini dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.

Teten menegaskan bahwa pihaknya bukan anti produk China maupun dari luar negeri.

Namun, sebagai upaya untuk melindungi UMKM, produk dari luar negeri harus mengikuti mekanisme impor produk termasuk melengkapi izin edar dari BPOM, memenuhi SNI hingga sertifikasi halal.

“Kalau misalnya retail online masih dibolehkan menjual produk impor langsung ke konsumen, itu pasti UMKM tidak bisa bersaing karena UMKM di dalam negeri kalau berjualan harus mempunyai izin edar dari BPOM, harus punya sertifikasi halal, punya SNI. Mereka enak langsung,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement