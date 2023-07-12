AS Kekurangan Obat Kanker, Bakal Impor dari China

JAKARTA – Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat bekerja sama dengan produsen obat China, Qilu Pharmaceutical untuk mengimpor obat kanker cisplatin demi meningkatkan persediaan di tengah kelangkaan yang sedang berlangsung.

Dilansir CNN.com di Jakarta, Rabu (12/7/2023), FDA Amerika Serikat (AS) menjalin kerja sama dengan produsen obat China dan mengimpor obat untuk meningkatkan persediaan yang sedang mengalami kelangkaan.

Perusahaan farmasi Kanada, Apotex, akan mendistribusikan obat suntik tersebut dalam kemasan botol 50 miligram untuk sementara waktu.

Obat ini akan tersedia untuk dipesan oleh penyedia layanan kesehatan mulai hari Selasa.

Cisplatin dan obat berbasis platinum lainnya diresepkan untuk 10% hingga 20% dari semua pasien kanker, menurut National Cancer Institute.

Cisplatin memiliki tingkat kesembuhan lebih dari 90% bila digunakan untuk mengobati kanker testis.