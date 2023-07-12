Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Kekurangan Obat Kanker, Bakal Impor dari China

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:06 WIB
AS Kekurangan Obat Kanker, Bakal Impor dari China
Ilustrasi obat kanker. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat bekerja sama dengan produsen obat China, Qilu Pharmaceutical untuk mengimpor obat kanker cisplatin demi meningkatkan persediaan di tengah kelangkaan yang sedang berlangsung.

Dilansir CNN.com di Jakarta, Rabu (12/7/2023), FDA Amerika Serikat (AS) menjalin kerja sama dengan produsen obat China dan mengimpor obat untuk meningkatkan persediaan yang sedang mengalami kelangkaan.

 BACA JUGA:

Perusahaan farmasi Kanada, Apotex, akan mendistribusikan obat suntik tersebut dalam kemasan botol 50 miligram untuk sementara waktu.

Obat ini akan tersedia untuk dipesan oleh penyedia layanan kesehatan mulai hari Selasa.

Cisplatin dan obat berbasis platinum lainnya diresepkan untuk 10% hingga 20% dari semua pasien kanker, menurut National Cancer Institute.

 BACA JUGA:

Cisplatin memiliki tingkat kesembuhan lebih dari 90% bila digunakan untuk mengobati kanker testis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
