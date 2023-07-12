Advertisement
HOT ISSUE

Badai PHK JPMorgan Belum Usai, Pecat 63 Karyawan

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:08 WIB
PHK. (Foto: Freepik)
JAKARTA - JPMorgan berencana PHK 63 karyawan di Jersey City, New Jersey.

Dilansir Reuters di Jakarta, Rabu (12/7/2023), isu tesebut telah dikonfirmasi oleh Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) pada Selasa, 11 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Melalui informasi tersebut, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan berlangsung pada bulan September.

JPMorgan merupakan perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional di Amerika Serikat. Bahkan total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada akhir kuartal pertama dan mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun sebelumnya.

 BACA JUGA:

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan dalam sebuah pernyataan.

JPMorgan juga menambahkan pernyataan bahwa PHK merupakan agenda rutin dalam meninjau keberlangsungan perusahaan.

JPMorgan memberi informasi terkait 560 posisi terbuka di New Jersey.

