Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua OJK Sambut 2 Anggota Dewan Komisioner Baru

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:50 WIB
Ketua OJK Sambut 2 Anggota Dewan Komisioner Baru
OJK. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memilih Hasan Fawzi dan Agusman menjadi Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) non ex officio periode 2023-2028.

Keputusan ini disampaikan setelah empat kandidat ADK OJK menjalani fit and proper test di DPR pada 10 Juli 2023 lalu.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, Hasan Fawzi terpilih menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Sementara, Agusman terpilih untuk menempati jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan.

 BACA JUGA:

Menanggapi terpilihnya dua Anggota Dewan Komisioner yang baru, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya siap menyambut kedatangan dua ADK baru tersebut.

“Kami tentu siap untuk menyambut dan bekerja sama membangun sinergi, karena ini amanat dari Undang-undang untuk melakukan pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” kata Mahendra di Gedung Nusantara I DPR pada Rabu (12/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177698/ojk-ejTb_large.jpg
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement