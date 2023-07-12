Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Pimpinan Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Jaga Hati dan Integritas!

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:54 WIB
Bertemu Pimpinan Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Jaga Hati dan Integritas!
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan para pimpinan jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk membahas strategi perpajakan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang.

"Alhamdulillah, dua tahun terakhir penerimaan pajak kita berhasil melampaui target. Tax ratio kita berhasil tumbuh signifikan dari 9,21% pada tahun 2021 menjadi 10,39% pada tahun 2022," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Tahun 2023, pihaknya tetap optimis penerimaan pajak akan kembali tercapai dan mencetak hattrick.

"Dengan kondisi global saat ini, pekerjaan rumah kita semakin banyak dan tidak mudah. Untuk itu, saya meminta agar seluruh jajaran, terutama pimpinan DJP untuk be serious and competent," ucap Sri.

 BACA JUGA:

Dia menegaskan, pajak harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Ini semua bisa tercapai kalau semua pihak terkait mau terus berubah memperbaiki diri dan melakukan reformasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement