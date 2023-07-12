Bertemu Pimpinan Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Jaga Hati dan Integritas!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan para pimpinan jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk membahas strategi perpajakan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang.

"Alhamdulillah, dua tahun terakhir penerimaan pajak kita berhasil melampaui target. Tax ratio kita berhasil tumbuh signifikan dari 9,21% pada tahun 2021 menjadi 10,39% pada tahun 2022," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

BACA JUGA:

Tahun 2023, pihaknya tetap optimis penerimaan pajak akan kembali tercapai dan mencetak hattrick.

"Dengan kondisi global saat ini, pekerjaan rumah kita semakin banyak dan tidak mudah. Untuk itu, saya meminta agar seluruh jajaran, terutama pimpinan DJP untuk be serious and competent," ucap Sri.

BACA JUGA:

Dia menegaskan, pajak harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Ini semua bisa tercapai kalau semua pihak terkait mau terus berubah memperbaiki diri dan melakukan reformasi.