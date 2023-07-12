Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arab Saudi Masuk Jadi Keluarga ASEAN, Menlu: Ini Kekuatan yang Positif

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:34 WIB
Arab Saudi Masuk Jadi Keluarga ASEAN, Menlu: Ini Kekuatan yang Positif
Menlu Retno Marsudi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi masuk sebagai mitra ASEAN yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian amitas dan kerja sama di Asia Tenggara atau Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (TAC).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan apresiasi sekaligus penghargaan tertinggi atas kehadiran Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud atas penandatanganan instrumen aksesi ke TAC ini.

 BACA JUGA:

"Arab Saudi adalah negara ke-51 yang menandatangani TAC. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Saudi untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana diabadikan dalam TAC," ujar Menlu Retno, Rabu (12/7/2023).

Menurut Retno, Arab Saudi sudah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi.

 BACA JUGA:

Komitmen tersebut nantinya untuk secara konsisten menegakkan hukum internasional, komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara juga sekitarnya.

Halaman:
1 2
