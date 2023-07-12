24.000 Masyarakat Daftar Uji Coba Naik LRT Jabodebek

Uji Coba LRT untuk Masyarakat Umum Dilakukan pada 27 Juni sampai 15 Agustus 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek disambut masyarakat. Tercatat masyarakat yang mendaftarkan diri untuk ikut uji coba LRT Jabodebek pada 27 hingga 15 Agustus 2023 sebanyak 24.000 orang.

Adapun pendaftaran uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat dibuka pada Selasa (10/7) sekitar pukul 18.00 WIB melalui link pendaftaran yang ada di sosial media @lrt_jabodebek.

"Kiita yang sudah daftar kemarin itu hampir 24.0000 lebih masyarakat. Kemudian tamu stakeholder itu sudah hampir 3.000," kata Purnomosidi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Purnomosidi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan ada pembukaan pendaftaran lagi bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodebek di luar 24.000 orang yang telah mendaftarkan diri.

"Jadi kemungkinan kita akan mengevaluasi seminggu ini. Nanti insyaallah kita akan buka lagi pendaftaran untuk diluar 24.000," katanya.