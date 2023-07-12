Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp15.074/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:02 WIB
Tekan Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp15.074/USD
Rupiah. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup menguat pada perdagangan Rabu (12/7/2023).

Rupiah naik 78 poin di level Rp15.074 dari penutupan sebelumnya di Rp15.153.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp15.128 dengan rentang pergerakan harian Rp15.043 - Rp15.130.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS juga merosot ke level terendah dalam dua bulan terakhir terhadap mata uang utama menjelang pembacaan inflasi AS, sementara sterling naik ke level tertinggi 15 bulan di tengah ekspektasi Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga lebih jauh.

"Investor fokus pada data inflasi AS yang akan dirilis pada hari Rabu, dengan ekspektasi harga konsumen inti naik 5% secara tahunan pada bulan Juni dan angka tersebut memberikan kejelasan lebih lanjut tentang kemajuan Federal Reserve dalam perjuangannya melawan inflasi," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Halaman:
1 2
