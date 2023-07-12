Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

63 Kementerian dan Lembaga Nunggak Setoran PNBP Rp27,6 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:05 WIB
63 Kementerian dan Lembaga <i>Nunggak</i> Setoran PNBP Rp27,6 Triliun
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 63 Kementerian/Lembaga (K/L) belum menyetorkan piutang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengungkapkan berdasarkan data Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) nilai tunggakan setoran yang menjadi piutang PNBP itu mencapai Rp27,64 triliun.

Angka ini meningkat dari posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 K/L.

"Kita tahu di beberapa kementerian ada tunggakan dari masa lalu yang cukup besar, ini akan terus kita bekerja sama dengan kementerian lembaga tersebut untuk menaikkan penyetoran dari tunggakan tersebut," ujarnya dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Adapun jika dilihat lebih rinci, total nilai tunggakan PNBP itu utamanya berasal dari 3 K/L.

Tercatat di 3 K/L terdapat tunggakan setoran PNBP mencapai Rp22,1 triliun, atau 88,5% total tunggakan.

Halaman:
1 2
