HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Mantan Pacar Anggi Anggraeni yang Bikin Pengantin Wanita di Bogor Nekat Kabur Tinggalkan Suami

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:28 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Mantan Pacar Anggi Anggraeni yang Bikin Pengantin Wanita di Bogor Nekat Kabur Tinggalkan Suami
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini pekerjaan mantan pacar Anggi Anggraeni yang bikin pengantin wanita di Bogor nekat kabur tinggalkan suami. Anggi Anggraeni dan Fahmi Husaeni harusnya menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia.

Namun karena ulah Anggi Anggraeni yang gagal move on dari sang mantan, pernikahan seumur jagungnya pun kandas. Anggi diketahui rela kabur sehari setelah menikah untuk bertemu Adriaman Lase, mantan kekasihnya.

Pertanyaan pun muncul di kalangan para netizen, termasuk apa pekerjaan mantan pacar Anggi Anggraeni yang bikin pengantin wanita di Bogor nekat kabur tinggalkan suami.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023) Adriaman Lase merupakan seorang karyawan di sebuah kantor ekspedisi di Tanah Abang, Jakarta. Diketahui, Adriaman Lase dan Anggi Anggraeni sama-sama bekerja di tempat yang sama.

Dari sanalah kisah cinta mereka bermula. Anggi dan Adriaman sebelumnya dikabarkan pernah manjalin kasih selama empat tahun sebelum akhirnya Anggi memutuskan untuk menikah dengan Fahmi Husaeni.

Halaman:
1 2 3
