HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba LRT Jabodebek, dari Stasiun Harjamukti-Dukuh Atas Hanya 52 Menit

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:39 WIB
Uji Coba LRT Jabodebek, dari Stasiun Harjamukti-Dukuh Atas Hanya 52 Menit
Uji coba LRT Jabodebek. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Uji coba terbatas LRT Jabodebek dilaksanakan pada hari ini, Rabu (12/7/2023).

Dalam uji coba ini dilakukan dari Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur hingga Stasiun LRT Dukuh Atas, Sudirman.

 BACA JUGA:

Dalam uji coba ini diikutii oleh undangan terbatas dari Kementerian/Lembaga, jurnalis/media, komunitas dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Kepala Divisi LRT Jabodebek Purnomosidi dan terligat juga Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat.

Adapun MNC Portal mendapatkan kesempatan untuk menjajal LRT Jabodebek.

BACA JUGA:

Uji Coba LRT Jabodebek Hari Ini, Berikut Aturan yang Harus Dipatuhi Masyarakat 

Di mana sebelum berangkat terdapat petugas yang memberikan arahan untuk melakukan tap in kartu uang elektronik dan kemudian dilanjutkan dengan menaiki eskalator menuju peron stasiun.

Perjalanan dimulai dari Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur pukul 10.00 WIB.

Perjalanan tersebut melewati 9 stasiun sebelum sampai di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta. Di mana perjalan ini memakan waktu 52 menit.

