Kenapa Meteran Listrik Ada Tulisan Error 03?

JAKARTA - Kenapa meteran listrik ada tulisan error 03? Error 03 atau err-03 bisa terjadi karena adanya anomali arus listrik pada sisi positif.

Err-03 juga dapat terjadi ketika koneksi grounding bergabung dengan instalasi netral.

Gejalanya pulsa tidak bisa masuk ketika diisi ke meteran, selalu gagal. Sementara listriknya akan tetap bisa dipakai. Namun hati-hati, KwH bisa jadi akan menunjukkan angka minus, artinya Anda akan terkena charge dari total listrik yang dipakai selama meterannya error.

Mengapa ini terjadi?

1. Ada kemungkinan server PLN-lah yang sedang bermasalah. Selama periode tersebut Anda tidak akan bisa mengisi token. Jika seperti itu, Anda cukup menunggu PLN berbenah, lalu meteran akan kembali bekerja normal

2. Salah memasukkan kode token sebanyak 3 kali berturut-turut. Anda perlu teliti ketika memasukkan kode token. Salah memasukkannya bisa berakibat terblokirnya meteran di rumah Anda.

3. Meteran bermasalah. Pesan ‘blocked’, ‘periksa’, ‘cancel’ dan ikon telapak tangan biasanya terdapat di meteran prabayar. Jika Anda melihat salah satu pesan diatas. Pastikan masalah yang diketahui dengan menghubungi PLN.

4. Meteran menolak jumlah KwH yang dimasukkan. Biasanya terjadi ketika KwH melebihi batas toleransi suatu meteran. Kebijakan ini diterapkan PLN guna mendorong masyarakat agar lebih hemat menggunakan listrik

Solusinya bisa hubungi call center PLN 123. Anda akan mendapat 2 Key Change Token, masing-masing isinya merupakan 4 deret angka berjumlah 10 set yang perlu dimasukkan satu persatu-satu.