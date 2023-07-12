Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Meteran Listrik Ada Tulisan Error 03?

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:01 WIB
Kenapa Meteran Listrik Ada Tulisan Error 03?
Kenapa Meteran Listrik Ada Tulisan Error 03? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa meteran listrik ada tulisan error 03? Error 03 atau err-03 bisa terjadi karena adanya anomali arus listrik pada sisi positif.

Err-03 juga dapat terjadi ketika koneksi grounding bergabung dengan instalasi netral.

Gejalanya pulsa tidak bisa masuk ketika diisi ke meteran, selalu gagal. Sementara listriknya akan tetap bisa dipakai. Namun hati-hati, KwH bisa jadi akan menunjukkan angka minus, artinya Anda akan terkena charge dari total listrik yang dipakai selama meterannya error.

Mengapa ini terjadi?

1. Ada kemungkinan server PLN-lah yang sedang bermasalah. Selama periode tersebut Anda tidak akan bisa mengisi token. Jika seperti itu, Anda cukup menunggu PLN berbenah, lalu meteran akan kembali bekerja normal

2. Salah memasukkan kode token sebanyak 3 kali berturut-turut. Anda perlu teliti ketika memasukkan kode token. Salah memasukkannya bisa berakibat terblokirnya meteran di rumah Anda.

3. Meteran bermasalah. Pesan ‘blocked’, ‘periksa’, ‘cancel’ dan ikon telapak tangan biasanya terdapat di meteran prabayar. Jika Anda melihat salah satu pesan diatas. Pastikan masalah yang diketahui dengan menghubungi PLN.

4. Meteran menolak jumlah KwH yang dimasukkan. Biasanya terjadi ketika KwH melebihi batas toleransi suatu meteran. Kebijakan ini diterapkan PLN guna mendorong masyarakat agar lebih hemat menggunakan listrik

Solusinya bisa hubungi call center PLN 123. Anda akan mendapat 2 Key Change Token, masing-masing isinya merupakan 4 deret angka berjumlah 10 set yang perlu dimasukkan satu persatu-satu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement