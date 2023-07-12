Advertisement
Kenapa Meteran Listrik Bisa Error? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:06 WIB
Kenapa Meteran Listrik Bisa Error? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
PLN. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa meteran listrik bisa error? berikut penjelasan penyebab dan cara mengatasinya.

Meteran listrik yang error tentu mengganggu aktivitas sehari-hari.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu pahami terlebih dahulu penyebabnya dan cara mengatasinya.

Berikut penyebab meteran listrik bisa error dirangkum Okezone, Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

1. Server PLN Eror

Salah satu penyebab meteran lsitrik error yaitu ditemukan gangguan pada server PLN.

Sebab terdapat ID meteran listrik yang terhubungn dengan server utama PLN, sehingga jika terdapat gangguan terhadap server akan berdampak pada mesih kWh meteran listrik pelanggan.

2. Meteran Terblokir

Pastikan memasukan kode token ke meteran listrik dengan cermat.

Apabila salah memasukan kode sebanyak 3 kali, meteran listrik akan terblokir secara otomatis.

Halaman:
1 2 3
