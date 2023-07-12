Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Bursa Karbon Direstui DPR, Meluncur September 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:35 WIB
Aturan Bursa Karbon Direstui DPR, Meluncur September 2023
OJK Dapat Restu Buat Bursa Karbon. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan restu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) pelaksanaan bursa karbon. Adapun rancangan tersebut disetujui oleh Komisi XI DPR saat rapat tertutup hari ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, OJK telah mendapat dukungan dari DPR terkait penyelenggaraan bursa karbon tersebut.

“DPR sangat mendukung ya, beberapa inputan kita tampung, sangat positif sekali. Mudah-mudahan sesuai jadwal semuanya,” kata Inarno di Gedung Nusantara I DPR pada Rabu (12/7/2023).

Terkait jadwal terbitnya Peraturan OJK (POJK) bursa karbon, Inarno tidak belum menyampaikan secara rinci. Namun, Inarno memastikan aturan tersebut bakal diluncurkan sebelum September 2023.

Terkait penyelenggara bursa karbon, Inarno menyebut bahwa pihaknya belum menentukan. Penyelenggara bursa karbon akan ditentukan setelah POJK diterbitkan.

“Yang penting POJK-nya dulu. Insha Allah secepatnya selesai,” imbuh Inarno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177698/ojk-ejTb_large.jpg
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement