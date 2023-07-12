Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bakal Impor 50.000 Sapi dan 300.000 Ton Kedelai dari Afrika Selatan

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:46 WIB
RI Bakal Impor 50.000 Sapi dan 300.000 Ton Kedelai dari Afrika Selatan
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Indonesia mengimpor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai dari Afrika Selatan.

Rencana itu terjalin setelah melakukan kunjungan kerja ke Johannesburg, Afrika Selatan beberapa waktu lalu.

 BACA JUGA:

Di mana Luhut melakukan pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan anggota kunci kabinet Afrika Selatan, termasuk Menteri Ebrahim Patel, Ketua Komite Transformasi Ekonomi ANC, Menteri Mmamoloko Kubayi, dan Menteri Listrik, Menteri Ramokgopa.

"Pertemuan ini memberikan platform untuk diskusi yang produktif, dengan kedua belah pihak berharap akan dilakukan penandatanganan kesepakatan mengenai impor sapi dan kedelai. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat diselesaikan dan ditandatangani menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo saat KTT BRICS pada bulan Agustus tahun ini," ujar Luhut dala keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Kerja sama pertanian memiliki potensi yang besar antara kedua negara. Indonesia sebagai pasar yang signifikan bagi sapi dan kedelai, saat ini mengimpor sapi senilai lebih dari USD1 miliar dan kedelai senilai lebih dari USD2 miliar setiap tahun.

"Indonesia sedang menjajaki kemungkinan impor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai dari Afrika Selatan, dengan tujuan memperkuat dan memperluas perdagangan bilateral di sektor pertanian," katanya.

Halaman:
1 2
