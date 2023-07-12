Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Tugaskan Holding BUMN Jasa Survei Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:54 WIB
Kemenhub Tugaskan Holding BUMN Jasa Survei Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia
Pemeriksaan Kapal Laut di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan kepercayaan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey untuk terus mempertahankan posisi white list kapal-kapal berbendera Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) bersama.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto M, para Direktur Perusahaan Pelayaran, serta para pejabat di lingkungan Direktorat Perhubungan Laut.

PKS ditandatangani langsung oleh Arisudono Soerono dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha.

“Kepercayaan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut kepada BKI merupakan tanggung jawab dan kepercayaan yang besar karena menyangkut status pelayaran Indonesia di mata internasional. Amanah ini akan dijaga dengan sesungguhnya oleh segenap Insan BKI,” ujar Direktur Utama IDSurvey, Rabu (12/7/2023).

Melalui PKS ini, BKI berkomitmen dan melakukan langkah-langkah menjaga amanah yang diberikan oleh Perhubungan laut dalam mempertahankan posisi kapal bendera Indonesia di Tokyo MOU pada posisi White List. BKI sebagai leader IDSURVEY akan senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah.

“Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para pihak yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, INSA dan para stakeholder yang selalu setia menggunakan jasa BKI. Melalui penandatanganan PKS yang baru ini, kami berharap agar kerjasama dapat terus terjalin baik antara pihak Perhubungan Laut sebagai regulator, pemilik kapal sebagai pengguna jasa serta BKI dalam memberikan pemahaman dan pelayanan terbaik untuk meningkatkan keselamatan maritim di Indonesia dan dunia Internasional. Semoga melalui dukungan para stakeholder, BKI dapat melaksanakan kegiatan survey statutoria atas nama pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
