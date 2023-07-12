Lahan Food Estate di Papua Bakal Diperluas Jadi 2.500 Hektare pada 2024

JAKARTA - Pemerintah bakal memperluas lahan food estate di Kabupaten Keerom, Papua, menjadi 2.500 hektare (ha). Perluasan lahan siap tanam tersebut mulai dilakukan pada 2024.

Baru 500 hektare lahan yang sudah dibersihkan (land clearing) dari total 10.000 hektare lahan yang dikembangkan di Keerom tahun ini.

Pada tahun depan, ditargetkan pembersihan lahan ditambah menjadi 2.500 ha.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, perluasan lahan Food Estate di Papua dilakukan secara bertahap.

Namun, pada tahun ini otoritas masih fokus melakukan land clearing 10.000 ha lahan.

"Belum (tahun ini), sementara lahan yang disiapkan untuk jagung 10.000 hektare, tapi kemarin land clearing siap untuk tanam itu 500 hektare dan akan berkembang secara bertahap menuju 2.500 hektare," ujar Moeldoko saat ditemui wartawan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).