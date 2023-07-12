Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Sepeda Amerika Gugat Astra Honda Motor Gegara Merek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:12 WIB
Perusahaan Sepeda Amerika Gugat Astra Honda Motor <i>Gegara</i> Merek
Ilustrasi gugatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Produsen sekaligus distributor sepeda asal Amerika Serikat, Trek Bicycle Corporation menggugat PT Astra Honda Motor (AHM) di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negara Jakarta Pusat, gugatan tersebut memiliki nomor perkara 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Gugatan tersebut didaftarkan pada hari Jumat 7 Juli 2023 dengan klasifikasi perkara soal Merek.

Pada perkara ini, Trek Bicycle Corporation menunjuk Marodin Sijabat sebagai kuasa hukumnya.

Adapun penetapan tanggal sidang perdana akan berlangsung pada Kamis 20 Juli 2023 mendatang.

Dirangkum MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (12/7/2023), Trek Bicycle Corporation merupakan produsen dan distributor produk sepeda dan bersepeda dengan nama merek Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager, dan Diamant Bikes.

Perusahaan sebelumnya telah memproduksi sepeda dengan nama merek Gary Fisher, LeMond Racing Cycles, Klein, dan Villiger Bikes.

Halaman:
1 2
