HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya 2 Tol Baru, dari Bocimi hingga Paspro Siap Dioperasikan

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:16 WIB
RI Punya 2 Tol Baru, dari Bocimi hingga Paspro Siap Dioperasikan
Jalan Tol Bocimi. (Foto: Waskita Toll Road)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Toll Road (WTR) melalui anak perusahaannya PT Trans Jabar Tol (TJT) dan PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT) tengah mempersiapkan pengoperasian Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (Bocimi) seksi Cigombong – Cibadak dan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) seksi Probolinggo Timur – Gending.

Sebelumnya kedua ruas tol tersebut sudah beroperasi secara fungsional pada periode mudik lebaran lalu.

Pengoperasian fungsional tersebut merupakan bagian dari sosialisasi awal sebelum Jalan Tol Bocimi seksi Cigombong – Cibadak dan Jalan Tol Paspro seksi Probolinggo Timur – Gending beroperasi di tahun ini.

Pada tanggal 3 – 4 Juli lalu, telah dilakukan Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) pada Jalan Tol Bocimi seksi Cigombong – Cibadak. Memiliki panjang 11,9 Km pada seksi tersebut, saat ini progress keseluruhan seksi Cigombong – Cibadak yang berkaitan dengan pengoperasian telah selesai.

Serta diharapkan dapat beroperasi dan bertarif pada Agustus 2023.

Sedangkan pada jalan tol Paspro seksi Probolinggo Timur – Gending sepanjang 8,57 Km telah menyelesaikan ULF dan ULO pada tanggal 22 – 23 Mei 2023 yang saat ini sedang menunggu keputusan Sertifikat Laik Operasi (SLO), ditargetkan untuk dapat beroperasi pada TW III 2023.

