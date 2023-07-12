Sri Mulyani Pede Target Penerimaan Pajak 2023 Cetak Hattrick

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimis target pajak tahun 2023 akan kembali tercapai.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpeluang mencetak hattrick setelah 2 tahun terakhir juga menorehkan kinerja penerimaan sangat optimal di atas target APBN.
Sri juga mengapresiasi capaian tax ratio yang tumbuh signifikan dari 9,21% pada tahun 2021 menjadi 10,39% pada tahun 2022, tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
Dia pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai pajak dalam pertemuan dengan para pimpinan jajaran DJP.
"Terima kasih atas kerja keras Anda. Dalam suasana yang luar biasa 3 tahun terakhir ini dan bahkan kita sekarang dihadapkan pada suasana dan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu", ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).