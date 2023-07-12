Jembatan Penyeberangan Dukuh Atas Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2023

JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas ditargetkan akan selesai pada 31 Juli 2023.

Serta direncanakan akan diresmikan 18 Agustus 2023 berbarengan dengan Pengoperasian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

BACA JUGA:

"Kami targetkan 31 selesai dan insyaallah 18 Agustus akan diresmikan berbarengan dengan peresmian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam forum Jurnalis MRT Jakarta di Transport HUB Dukuh Atas, Rabu (12/7/2023).

Adapun saat ini progres keseluruhan pembangun JPM per 7 Juli 2023 telah mencapai 87,20%. Sementara untuk progres konstruksi mencapai 80,3%

BACA JUGA:

Sementara itu saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan di Zona 3 ini akan menyambungkan ke Stasiun Sudirman.