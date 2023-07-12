Menteri Teten Ingin Tiru Amerika dan Jepang soal Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ingin mengadopsi pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Menurutnya, saat ini KSP banyak yang sudah berskala besar sehingga praktiknya sudah tidak bisa diawasi lagi oleh pengawasan internal.

BACA JUGA:

"Ini yang kita akan coba meniru Amerika, meniru Jepang yang sudah cukup bagus ekosistemnya untuk KSP," kata Teten dalam acara Peringatan Hari Koperasi ke-76 yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Teten mengusulkan pengawasan untuk KSP berskala besar dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi eksternal tapi bagi KSP berskala kecil diperbopehkan untuk melakukan pengawasan sendiri.

BACA JUGA:

"Barang kali dengan cara itu kita bisa menyiapkan koperasi kita bisa sejajar dengan korporasi. Koperasi tidak lagi masuk di sektor-sektor ekonomi marjinal," ujarnya.