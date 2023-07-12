Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Eks Karyawan Roatex Penggarap Bayar Tol Tanpa Berhenti Pertanyakan Alasan PHK Massal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:36 WIB
Eks Karyawan Roatex Penggarap Bayar Tol Tanpa Berhenti Pertanyakan Alasan PHK Massal
Ilustrasi gugatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) siap mengambil langkah hingga ke pengadilan hubungan industrial pasca adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada puluhan karyawan.

Kantor Hukum Sugiharto & Co selaku perwakilan karyawan yang terdampak PHK, Adi Sugiharto menilai kebijakan PHK yang diambil oleh PT RITS ini merupakan langkah PHK sepihak.

Hal itu dikarenakan para karyawan yang di PHK hanya diberikan informasi lebih detail bahwa langkah PHK diambil merupakan upaya efisiensi perusahaan, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait kondisi perushaan.

Meski demikian, Adi mejelaskan gugatan ke pengadilan hubungan industrial ini akan diambil setelah melewati rangkaian pertemuan mulai level pekerja dan karyawan lewat pertemuan bipatrit, maupun melibatkan Kementerian Ketenegakerjaan lewat pertemuan tripartit.

"Pertama kita lakukan pertemuan bipartit, kemudian tripartit, untuk melibatkan Kemnaker juga. Ini masih tidak tahu semua, tahu-tahu diberhentikan, betul-betul sepihak, kalaupun sampai situ tidak ketemu, mungkin kita lakukan gugatan lain samapi ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) maupun perdata, pasti kesana," ujar Adi Sugiharto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Adi menilai, alasan pemberhentian yang disampaikan Roatex menurutnya sangat bermasalah. Sebabnya pemberhentian karyawan tidak didasarkan pada tolak ukur yang pasti.

Kemudian karyawan juga diminta untuk menandatangani kesepakatan PHK dengan alasan adanya efisiensi dengan restrukturisasi organisasi.

"Tapi (gugatan) itu nanti seusai kesepakatan, kami sih harapannya tidak sampai situ. Tergantung kesepakatan yang dimunculkan nantinya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168767/industri_rokok-4ozX_large.jpg
308 Pekerja Kena PHK di Gudang Garam, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement