Keren! 3 Orang Indonesia Ini Masuk Jajaran 100 Miliarder Terkaya di Dunia 2023

3 Orang Indonesia Ini Masuk Jajaran 100 Miliarder Terkaya di Dunia 2023 (Foto: Okezone/MPI)

JAKARTA - 3 orang Indonesia ini masuk jajaran 100 miliarder terkaya di dunia versi Forbes 2023. 3 orang terkaya Indonesia ini mempunyai harta yang fantastis, bahkan kekayaan orang Indonesia ini ada yang lebih tajir dibandingkan pendiri Alibaba Jack Ma hingga bos SoftBank Masayoshi Son.

Lalu siapa 3 orang Indonesia tersebut? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

1. R Budi Hartono

Pertama ada nama R Budi Hartono, orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini menduduki peringkat 58 orang terkaya di dunia. Harta kekayaan pemilik Djarum dan BCA ini mencapai USD25,9 miliar atau setara Rp393,6 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Harta kekayaan R Budi Hartono mengungguli bos SoftBank Masayoshi Son yang mencapai USD25,7 miliar atau Rp390,6 triliun.