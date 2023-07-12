Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Keren! 3 Orang Indonesia Ini Masuk Jajaran 100 Miliarder Terkaya di Dunia 2023

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:28 WIB
Keren! 3 Orang Indonesia Ini Masuk Jajaran 100 Miliarder Terkaya di Dunia 2023
3 Orang Indonesia Ini Masuk Jajaran 100 Miliarder Terkaya di Dunia 2023 (Foto: Okezone/MPI)
A
A
A

JAKARTA - 3 orang Indonesia ini masuk jajaran 100 miliarder terkaya di dunia versi Forbes 2023. 3 orang terkaya Indonesia ini mempunyai harta yang fantastis, bahkan kekayaan orang Indonesia ini ada yang lebih tajir dibandingkan pendiri Alibaba Jack Ma hingga bos SoftBank Masayoshi Son.

Lalu siapa 3 orang Indonesia tersebut? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

1. R Budi Hartono

R Budi Hartono 

Pertama ada nama R Budi Hartono, orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini menduduki peringkat 58 orang terkaya di dunia. Harta kekayaan pemilik Djarum dan BCA ini mencapai USD25,9 miliar atau setara Rp393,6 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Harta kekayaan R Budi Hartono mengungguli bos SoftBank Masayoshi Son yang mencapai USD25,7 miliar atau Rp390,6 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement