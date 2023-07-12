Project S TikTok Disorot, Ini Sosok Pemiliknya yang Punya Harta Rp684 Triliun

JAKARTA - Pengembangan Project S TikTok menjadi sorotan termasuk di Indonesia. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil manajemen TikTok untuk menjelaskan maksud proyek tersebut.

Project S TikTok diduga sebagai langkah untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi sendiri di China.

Lantas siapa pemilik TikTok sebenarnya?

TikTok dimiliki Zhang Yiming. Salah satu milliarder yang tidak mendapat spotlight sehingga kurang dikenal.

Melalui aplikasi Toutiao, dia sudah menjadi miliarder dalam usia muda. Namun, Zhang punya ambisi lebih besar dari hanya sekedar seorang miliarder.

Zhang lahir pada 1 April 1983 dari orang tua yang berprofesi sebagai pegawai negeri di provinsi Fujian, China.

Zhang Yiming sempat mendirikan situs properti yang bernama 99fang pada 2009. Namun memutuskan untuk berhenti setelah tiga tahun berjalan.

Dirinya pun memutuskan membangun bisnis baru pada tahun 2012 dengan mendirikan ByteDance.

ByteDance yang merupakan perusahaan Induk Aplikasi TikTok telah menjadi raksasa teknologi dunia hanya dalam enam tahun. Hal ini membuat kekayaan bersih Zhang mencapai USD4 miliar atau setara dengan Rp60 triliun.

ByteDance bukan hanya perusahaan aplikasi yang mengandalkan iklan untuk mencari pendapatan, mereka juga memanfaatkan AI pada layanan konten untuk membangun pengalaman bagi pengguna.

“Jinri Toutiao memiliki sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sangat besar. Kami memiliki lebih dari 50 Petabyte (PB) kapasitas pemrosesan data harian dan penyimpanan data kami lebih besar dari 1.500 PB. Infrastruktur adalah kunci untuk mendukung pengembangan aplikasi,” kata Vice President ByteDance Yang Zhenyuan.

Zhang Yiming tercatat memiliki kekayaan USD45 miliar atau setara Rp684 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Dirinya pun dianggap mencapai apa yang Mark Zuckerberg tidak pernah bisa dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat. Facebook memiliki lebih dari dua kali lipat masa hidup ByteDance. Dikarenakan terlalu fokus dengan iklan, Facebook seakan kehilangan kemampuan untuk mengikuti masa depan.