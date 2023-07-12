Ini Dia Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp15 Miliar

JAKARTA - Pengemis terkaya dunia, Bharat Jain memiliki harta Rs7,5 crores (USD1 juta) yang setara Rp15 miliar. (Kurs: Rp15.074/USD).

Dilansir dari indiatimes.com di Jakarta, Rabu (12/7/2023), Bharat menghasilkan Rs60.000-75.000 sebulan dari mengemis.

Bahkan dia tinggal di sebuah flat dengan dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs1,2 crore. Dia juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs30.000 per bulan.

Menurut sebuah laporan Economic Times, Bharat adalah pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat mengemis di jalanan Mumbai.

Bharat tidak dapat mengenyam pendidikan formal.

Dia diketahui memikiki keluarga yang terdiri dari istri, dua anak laki-laki, seorang saudara laki-laki, dan ayahnya.