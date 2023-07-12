Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp15 Miliar

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:34 WIB
Ini Dia Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp15 Miliar
Pengemis terkaya dunia. (Foto: indiatimes)
A
A
A

JAKARTA - Pengemis terkaya dunia, Bharat Jain memiliki harta Rs7,5 crores (USD1 juta) yang setara Rp15 miliar. (Kurs: Rp15.074/USD).

Dilansir dari indiatimes.com di Jakarta, Rabu (12/7/2023), Bharat menghasilkan Rs60.000-75.000 sebulan dari mengemis.

Bahkan dia tinggal di sebuah flat dengan dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs1,2 crore. Dia juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs30.000 per bulan.

Menurut sebuah laporan Economic Times, Bharat adalah pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat mengemis di jalanan Mumbai.

Bharat tidak dapat mengenyam pendidikan formal.

Dia diketahui memikiki keluarga yang terdiri dari istri, dua anak laki-laki, seorang saudara laki-laki, dan ayahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement