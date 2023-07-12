Kenapa Banyak Pedagang Kaki Lima yang Menyerah Jualan di Teras Indomaret dan Alfamart?Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA- Kenapa banyak pedagang kaki lima yang menyerah jualan di teras Indomaret dan Alfamart? ternyata ini penyebabnya. Seperti diketahui, kedua mini market bisa dijadikan sebagai tempat berjualan dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang.

Adapun, jualan di teras Indomaret ini diberikan untuk masyarakat yang mempunyai UMKM (usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Para pelaku UMKM yang bermitra dengan Indomaret bisa berwirausaha di teras. Namun, banyak pedagang yang berhenti berjualan di teras Indomaret dan Alfamart.

Tentunya kenapa Banyak pedagang kaki lima yang menyerah jualan di teras Indomaret dan Alfamart? ternyata ini penyebabnya dikarenakan ada beberapa faktor.

Berikut penyebab banyak pedagang kaki lima yang menyerah jualan di teras Indomaret serta Alfamart:

1.Lokasi

Lokasi menjadi salah satu faktor banyak pedagang kaki lima mundur berjualan. Sebab, jika lokasinya ada di pemukiman maka akan sangat banyak keuntungan. Namun jika berada di pelintas maka akan sepi.

"Mini market yang berada wilayah pemukiman umumnya customernya lebih santai dan punya waktu sehingga walaupun tujuannya berbelanja mereka juga meliriki beberapa makanan yang dijual pedagang kecil namun akan berbeda jika wilayahnya masuk peintas,"ujar Paman AAn dalam akun youtubenya dikutip Rabu (12/7/2023).